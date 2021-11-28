Во Львовской области в результате пожаров разрушены два деревянных жилых дома. Размер первого здания составлял около 10х6 м, а второго – 5х10 м.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, первый пожар произошел в селе Опака в доме на улице Шевченко, 25 Дрогобычского района.

Огонь уничтожил здание, однако удалось сохранить от повреждения два других дома. Для ликвидации пламени привлекли 10 спасателей и три единицы спецтехники.

Второй пожар произошел в селе Головское Дрогобычского района. Вспыхнул деревянный дом размером 5х10 м. До прибытия спасателей соседи успели вывести владелицу жилья из здания.

Огонь уничтожил жилой дом, однако спасатели сохранили еще два здания от разрушений. Два звена газодымозащитной службы смогли ликвидировать пожар через 1,5 часа после получения сообщения в спасательную службу.

В результате вспышки огня никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства пожаров во Львовской области.