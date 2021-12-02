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У Кривому Розі вантажівка збила маму з дитиною: жінка загинула, а водій втік

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП в Кривому Розі

На Дніпропетровському шосе у Кривому Розі близько 17.20 сталася смертельна ДТП. Вантажний автомобіль ГАЗ збив двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги, і втік з місця події.

Удар був такий сильний, що їх відкинуло на зустрічну смугу руху під колеса вантажівки ДАФ.

Внаслідок ДТП 33-річна жінка загинула на місці, а її 5-річного сина забрала швидка.

Поліція вже затримала 45-річного водія-втікача.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
У Кривому Розі вантажівка збила маму з дитиною: жінка загинула, а водій втік / 3 фотографии
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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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