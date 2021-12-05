В Закарпатской области заблудились трое мужчин. Они отправились кататься в Карпатах на снегоходах и потеряли ориентир.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, спасатели получили сообщение об исчезновении трех мужчин в субботу, 4 декабря, в 18.02.

Мужчины катались на снегоходах на полонине Руна, однако в какой-то момент потеряли ориентир и не смогли вернуться.

– К спасателям поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна, Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района, потеряли ориентир местности и заблудились трое мужчин, — отметили в ГСЧС.

Поскольку телефонная связь с мужчинами периодически появлялась, спасатели решили направить их на правильный путь, двигаясь навстречу в горах.

К поискам трех жителей Закарпатья привлекли четыре отделения горных спасателей (это 20 человек и 4 единицы техники). Они обследуют территорию возле полонины Руна и проводят поиски в горной местности.

Кроме того, в поисках участвуют шесть волонтеров на двух автомобилях.

Поисковая операция проводилась даже ночью в сверхсложных условиях: при практически нулевой видимости, вьюге, ветре и сильном морозе (до -10 градусов).

Уже в воскресенье, 5 декабря, примерно в 13.15 двое заблудившихся в горах мужчин наконец вышли на связь. Они проинформировали, что находятся на одной из турбаз села Лумшоры.

В то же время, третьего мужчину до сих пор не нашли: поиски продолжаются.

5 октября во время восхождения на гору Хомяк потерялся 12-летний подросток. Он отстал от родителей. Вечером спасателям удалось найти заблудившегося ребенка.

А в августе во время подъема на Говерлу отстал от родственников и потерялся 6-летний мальчик из Коломыи. Ребенка нашли в горах невредимым.