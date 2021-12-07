В результате ДТП, которое произошло утром 7 декабря на трассе Чернигов-Гремяч, погибли 13 человек, травмированы шестеро. То есть скончались еще двое пострадавших в аварии. Областная полиция показала видео, как на месте аварии работают спасатели, эксперты и медики. В целом — здесь более 100 человек.

К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 спасателей и 13 единиц техники, в том числе автокран и тягач-КрАЗ.

Утром 7 декабря произошло масштабное ДТП под Черниговом – вблизи села Брусилов столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка сообщением Чернигов-Сосница.

Сразу на месте аварии погибли 10 человек. Впоследствии количество жертв возросло до 13 человек, в больнице находятся шестеро пострадавших в ДТП.

Над установлением причин аварии работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Движение транспорта на этом участке дороги Н-27 Чернигов-Гремяч временно перекрыто.