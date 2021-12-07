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Количество жертв ДТП под Черниговом возросло до 13-ти: кадры полиции с места аварии

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП чернігів сьогодні

В результате ДТП, которое произошло утром 7 декабря на трассе Чернигов-Гремяч, погибли 13 человек, травмированы шестеро. То есть скончались еще двое пострадавших в аварии. Областная полиция показала видео, как на месте аварии работают спасатели, эксперты и медики. В целом — здесь более 100 человек.

К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 спасателей и 13 единиц техники, в том числе автокран и тягач-КрАЗ.

Утром 7 декабря произошло масштабное ДТП под Черниговом – вблизи села Брусилов столкнулись грузовой автомобиль и маршрутка сообщением Чернигов-Сосница.

Сразу на месте аварии погибли 10 человек. Впоследствии количество жертв возросло до 13 человек, в больнице находятся шестеро пострадавших в ДТП.

Над установлением причин аварии работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Движение транспорта на этом участке дороги  Н-27 Чернигов-Гремяч временно перекрыто.

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Первые фото с места масштабного ДТП под Черниговом

Источник: ГСЧС

Фото: Нацполиция

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