Унаслідок ДТП, яка сталася вранці 7 грудня на трасі Чернігів-Грем’яч, загинуло 13 людей, травмовано семеро. Тобто померли ще двоє постраждалих в аварії. Обласна поліція показала відео, як на місці аварії працюють рятувальники, експерти та медики. Загалом – тут більше 100 осіб.

До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 рятувальників та 13 одиниць техніки, зокрема автокран та тягач-КрАЗ.

Вранці 7 грудня сталася масштабна ДТП під Черніговом – поблизу села Брусилів зіткнулися вантажний автомобіль та маршрутка сполученням Чернігів-Сосниця.

На місці аварії загинуло 10 людей. Згодом кількість жертв зросла до 13 осіб, у лікарні наразі перебувають шестеро постраждалих у ДТП.

Над встановленням причин аварії працюють слідчо-оперативна група та експерти.

Рух транспорту на цій ділянці дороги Н-27 Чернігів-Грем’яч тимчасово перекрито.