Мог заблудиться и запутаться в камышах: подробности гибели 9-летнего мальчика на Николаевщине

Поселок Кривое Озеро Николаевской области потрясла страшная трагедия — здесь нашли мертвым 9-летнего Артура Василишина.

Отец ребенка рассказал, что в тот день, когда сын исчез, был дома. Мальчик гулял во дворе под присмотром своей старшей сестры. Но в какой-то момент ему захотелось приключений и он побежал на долину.

Встревоженный отец обошел соседние дворы, огороды, заброшенные здания и даже походил возле водоемов. Но мальчика и след простыл. Тогда взволнованный мужчина позвал на помощь соседей.

Но когда он понял, что своими силами найти ребенка не удастся, позвонил правоохранителям. Они развернули масштабную поисковую операцию. На помощь примчались даже волонтеры из соседних областей.

Группы прочесывали почти все дворы, заброшенные здания, сараи, огороды, лесополосы и кустарники. Но даже если бы мальчик и хотел, то никак не мог откликнуться, потому что не разговаривал.

Поисковая операция длилась всю ночь. Мешали густой туман и темнота. И только утром буквально в 300 метрах от дома, где жил исчезнувший мальчик, местные наткнулись на тело. Ребенок лежал в водоеме лицом вниз. Местные жители предполагают, что мальчик мог заблудиться и запутаться в камышах.

О родителях погибшего в селе говорят только хорошее. Они трудолюбивые и порядочные, воспитывали пятерых детей. Малыши всегда были чистые, накормленные и ухоженные.

Отец мальчика признался, что раньше сын уже сбегал из дома, но мальчика быстро находили. Тогда мужчина решил огородить двор забором. Но в этот раз ограждение не стало преградой для маленького искателя приключений.

Артура Василишина нашли мертвым 5 декабря. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели мальчика. Расследование проводится по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.