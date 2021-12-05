Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Поиски длились всю ночь: в Николаевской области нашли мертвым в реке 9-летнего мальчика

Юлия Соколова редактор ленты
Пошуки дитини на Миколаївщині

В Николаевской области нашли мертвым в реке 9-летнего Артура Василишина, пропавшего накануне. Поиски ребенка длились всю ночь.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, трагический инцидент произошел в поселке городского типа Кривое Озеро.

По данным правоохранителей, в субботу, 4 декабря, в полицию обратились родители 9-летнего Артура Василишина. Они сообщили, что мальчик ушел с территории их двора и пропал.

Поиски мальчика длились всю ночь. По тревоге были подняты сотрудники полиции местных районных отделений. Кроме того, в поисковых работах принимали участие кинологи, ювенальные полицейские, оперативники управления уголовного розыска областного управления полиции.

Помогали правоохранителям и спасатели, местные жители и волонтеры.

Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Пошуки дитини на Миколаївщині
Поиски длились всю ночь: в Николаевской области нашли мертвым в реке 9-летнего мальчика / 6 фотографий

Была обследована вся территория населённого пункта, поля и водоемы.

К сожалению, в воскресенье, 5 декабря, около 9.00 утра тело ребенка обнаружили в реке Кодыма на территории Кривого Озера.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели мальчика. Расследование проводится по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

– По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях, – рассказали в полиции.

Тело мальчика будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой установят окончательную причину смерти.

В сентябре в Киеве спустя два месяца после исчезновения обнаружили 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области. К счастью, жертвой преступления девочка не стала, ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

Кроме того, в сентябре в Киевской области пропал 8-летний мальчик. Правоохранители искали его всю ночь. К счастью, ребенка нашли утром невредимым. Выяснилось, что 8-летний Николай Иващенко рассердился на мать, которая бранила его за то, что он не выполнил домашнее задание. Мальчик решил ее “проучить” и не пришел ночевать домой.

Источники: Нацполиция, МВД

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка