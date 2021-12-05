В Николаевской области нашли мертвым в реке 9-летнего Артура Василишина, пропавшего накануне. Поиски ребенка длились всю ночь.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, трагический инцидент произошел в поселке городского типа Кривое Озеро.

По данным правоохранителей, в субботу, 4 декабря, в полицию обратились родители 9-летнего Артура Василишина. Они сообщили, что мальчик ушел с территории их двора и пропал.

Поиски мальчика длились всю ночь. По тревоге были подняты сотрудники полиции местных районных отделений. Кроме того, в поисковых работах принимали участие кинологи, ювенальные полицейские, оперативники управления уголовного розыска областного управления полиции.

Помогали правоохранителям и спасатели, местные жители и волонтеры.

Поиски длились всю ночь: в Николаевской области нашли мертвым в реке 9-летнего мальчика / 6 фотографий

Была обследована вся территория населённого пункта, поля и водоемы.

К сожалению, в воскресенье, 5 декабря, около 9.00 утра тело ребенка обнаружили в реке Кодыма на территории Кривого Озера.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства гибели мальчика. Расследование проводится по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

– По указанному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях, – рассказали в полиции.

Тело мальчика будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой установят окончательную причину смерти.

В сентябре в Киеве спустя два месяца после исчезновения обнаружили 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области. К счастью, жертвой преступления девочка не стала, ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

Кроме того, в сентябре в Киевской области пропал 8-летний мальчик. Правоохранители искали его всю ночь. К счастью, ребенка нашли утром невредимым. Выяснилось, что 8-летний Николай Иващенко рассердился на мать, которая бранила его за то, что он не выполнил домашнее задание. Мальчик решил ее “проучить” и не пришел ночевать домой.