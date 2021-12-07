Міг заблукати і заплутатись в очереті: подробиці загибелі 9-річного хлопчика на Миколаївщині

Селище Криве Озеро Миколаївської області сколихнула страшна трагедія – тут знайшли мертвим 9-річного Артура Василишина.

Батько дитини розповів, що того дня, коли син зник, був удома. Хлопчик гуляв надворі під наглядом своєї старшої сестри. Але якоїсь миті малому закортіло пригод і він побіг на долину.

Стривожений батько обійшов сусідні подвір’я, городи, закинуті будівлі та навіть поблукав біля водойм. Втім хлопчика й слід зник. Тоді схвильований чоловік покликав на допомогу вже й сусідів.

Та коли він зрозумів, що своїми силами знайти дитину не вдасться, зателефонував правоохоронцям. Вони розгорнули масштабну пошукову операцію. На допомогу примчали навіть волонтери з сусідніх областей.

Групи прочісували чи не всі двори, закинуті будівлі, сараї, городи, лісосмуги та чагарники. Але навіть якщо би хлопчик і хотів, то ніяк не міг відгукнутися, бо не розмовляв.

Пошукова операція тривала всю ніч. Заважали густий туман та темрява. І лише вранці буквально за 300 метрів від будинку, де мешкав зниклий хлопчик, місцеві натрапили на тіло. Дитина лежала у водоймі обличчям донизу. Селяни припускають, хлопчик міг заблукати та заплутатися в очереті.

Про батьків загиблого в селі говорять тільки хороше. Вони працьовиті та порядні, виховували п’ятьох дітей. Малі завжди були охайні, нагодовані та доглянуті.

Батько хлопчика зізнався, що раніше син вже втікав із дому, але хлопчика швидко знаходили. Тоді чоловік вирішив обгородити подвір’я парканом. Але цього разу огорожа не стала перепоною для малого шукача пригод.

Артура Василишина знайшли мертвим 5 грудня. Зараз поліцейські з’ясовують обставини загибелі хлопчика. Розслідування проводиться за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.