Вышла замуж без разрешения семьи: в Индии парень отрезал голову своей беременной сестре

В Индии 19-летней беременной девушке отрезали голову серпом. По информации полиции, это сделал ее родной брат.

Инцидент произошел в западноиндийском штате Махараштра. В тот день девушка была у себя дома и готовила чай для матери и младшего брата, которые приехали к ней в гости.

Выяснилось, что, когда парень убивал свою сестру, мать за этим наблюдала. По неподтвержденной информации, перед приездом полиции они успели сделать общую фотографию с отрезанной головой девушки.

Подозреваемый в убийстве после ходатайства адвокат переведен в следственный изолятор для несовершеннолетних.

В то же время появилась информация, что брату убитой девушки может быть больше 18 лет. Это значит, что он может понести гораздо более суровое наказание.

“Убийства чести” в Индии

Во время допроса парень признался, что причиной казни сестры стала ее свадьба. Летом этого года она вышла замуж без согласия своей семьи.

В Индии, по данным правозащитных организаций, от этого погибают сотни людей: из-за многовековых представлений о семейных традициях местные жители называют это “убийствами чести”.

Хотя обе семьи принадлежали к одной касте, семья погибшей девушки не одобряла эти отношения, потому что ее избранник был беднее.

Фото: NDTV India