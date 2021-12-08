Вийшла заміж без дозволу родини: в Індії хлопець відрізав голову своїй вагітній сестрі

В Індії 19-річній вагітній дівчині відрізали голову серпом. За інформацією поліції, це зробив її рідний брат.

Інцидент стався в західноіндійському штаті Махараштра. Того дня дівчина була у себе вдома і готувала чай для матері і молодшого брата, які приїхали до неї в гості.

З’ясувалося, що коли хлопець вбивав свою сестру, матір за цим спостерігала. За непідтвердженою інформацією, перед приїздом поліції вони встигли зробити спільне фото з відрізаною головою дівчини.

Підозрюваного у вбивстві після клопотання адвоката перевели у слідчий ізолятор для неповнолітніх.

Водночас з’явилася інформація, що брату вбитої дівчини може бути більше, ніж 18 років. Це означає, що він може понести набагато суворіше покарання.

“Вбивства честі” в Індії

Під час допиту хлопець зізнався, що причиною страти сестри стало її весілля. Влітку цього року вона вийшла заміж без згоди своєї родини.

В Індії, за даними правозахисних організацій, на ґ‎рунті цього вбивають сотні людей: через багатовікові уявлення про сімейні традиції місцеві мешканці називають це “вбивствами честі”.

Хоча обидві родини належали до однієї касти, родина загиблої дівчини не схвалювала ці стосунки, бо її обранець був біднішим.

Фото: NDTV India