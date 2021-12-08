ДТП в Черниговской области: водителю грузовика сообщили о подозрении

Водителю грузовика, причастному к ДТП в Черниговской области, сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек.

Дело расследуется по ч. 3. ст.286 УКУ, за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

По данным следствия, житель Черниговского района, управляя автомобилем DAF, нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в смертельном ДТП под Черниговом.

По делу назначен ряд экспертиз, в частности по состоянию дорожного покрытия и техническому состоянию двух попавших в аварию автомобилей.

ДТП в Черниговской области произошло утром 7 декабря. Недалеко от поселка Брусилов грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, который вез пассажиров в Чернигов.

В результате смертельного ДТП под Черниговом погибли 13 человек. 11 человек погибли на месте, а еще двое позже в больнице. Тела всех жертв уже идентифицировали.

Семь человек получили травмы разной тяжести, в настоящее время они находятся в больнице.

Пострадал также и водитель грузовика. Он был задержан после получения медицинской помощи.