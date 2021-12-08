ДТП у Чернігівській області: водію вантажівки повідомили про підозру

Водію вантажівки, причетному до ДТП у Чернігівській області, повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Справу розслідують за ч. 3. ст.286 ККУ, за це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у смертельному ДТП під Черніговом.

ДТП у Чернігівській області сталася вранці 7 грудня. Неподалік селища Брусилів вантажний автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом, який віз пасажирів до Чернігова.

Внаслідок смертельної ДТП під Черніговом загинуло 13 осіб. 11 людей загинули на місці, а ще двоє згодом у лікарні.

Сім осіб отримали травми різної важкості, наразі вони перебувають у лікарні.

Постраждав також і водій вантажівки. Його затримали після отримання медичної допомоги.