В ДТП под Черниговом погибла молодая пара – влюбленные планировали пожениться

В ДТП в Черниговской области погибла молодая пара, парень на девушке планировали жениться, по предварительной информации — ехали в Чернигов знакомиться с родителями.

Видео с места смертельного ДТП под Черниговом – смотрите в сюжете.

Сегодня в Черниговской области день траура из-за гибели в ужасной аварии 13 человек. Еще семеро пострадавших в результате смертельного ДТП под Черниговом до сих пор находятся в больницах

В настоящее время личности всех погибших идентифицированы. Также в аварии погибла учительница местной школы и ее 19-летняя дочь.

ДТП в Черниговской области произошло 7 декабря около 8.00 вблизи населенного пункта Брусилов. На дороге маршрутный автобус столкнулся с грузовиком.

11 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, причиной аварии стало нарушение ПДД.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

Водитель также пострадал в результате ДТП, после оказания медицинской помощи его задержали и вручили подозрение по ч. 3 ст. 286 УКУ. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители допрашивают свидетелей, также назначен ряд экспертиз, в том числе технического состояния грузовика и маршрутного автобуса.

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