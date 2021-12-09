Насильно удерживал и изнасиловал 11-летнюю: в Винницкой области будут судить мужчину

В Винницкой области будут судить 56-летнего мужчину за похищение, изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области.

— Передали в суд обвинительный акт об обвинении 56-летнего жителя Могилев-Подольского района, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, — сообщили в прокуратуре.

Мужчину обвиняют по следующим статьям: ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищение малолетнего лица), ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет), ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет) УК Украины.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый 2 сентября под вечер в одном из сел Могилев-Подольского района, угрожая расправой, насильственно, незаконно увез к себе домой 11-летнюю девочку, которую встретил на улице села.

В прокуратуре отметили, что преступник силой удерживал ребенка около двух часов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическое насилие, мужчина изнасиловал малолетнюю и совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

В случае доказательства виновности ему грозит лишение свободы сроком в 15 лет или пожизненное лишение свободы.