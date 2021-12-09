Силоміць утримував та зґвалтував 11-річну: на Вінничині судитимуть чоловіка

На Вінниччині судитимуть 56-річного чоловіка за викрадення, зґвалтування та вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно малолітньої. Про це повідомили у прокуратурі Вінницької області.

— Передали до суду обвинувальний акт про обвинувачення 56-річного жителя Могилів-Подільського району, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, – повідомили у прокуратурі.

Чоловіка обвинувачують за такими статтями: ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої особи), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років), ч. 6 ст. 153 (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років) КК України.

Під час розслідування було встановлено, що обвинувачений 2 вересня надвечір в одному із сіл Могилів-Подільського району, погрожуючи розправою, насильно, незаконно завіз до себе додому 11-річну дівчинку, яку зустрів на вулиці села.

У прокуратурі зазначили, що злочинець силоміць утримував дитину близько двох годин. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичне насильство, чоловік зґвалтував малолітню та вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.

У разі доведення винуватості йому загрожує позбавлення волі терміном у 15 років або довічне позбавлення волі.