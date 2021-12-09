У Києві чоловік на очах родини вистрибнув з вікна багатоповерхівки, його врятували

У Києві врятували життя 28-річного хлопця, який вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Інцидент стався вранці 9 грудня у будинку на Харківському шосе 67-А, що у Дарницькому районі столиці.

Поліцейським, що прибули на виклик, знадобилася допомога рятувальників ДСНС, адже хлопця знайшли на козирку під’їзду.

З’ясувалося, що постраждалий проживав на сьомому поверсі цього ж будинку. Свідками спроби самогубства хлопця стали матір та рідний брат.

Медики госпіталізували його з ознаками життя, проте зараз постраждалий залишається без свідомості.

Усі обставини інциденту з’ясовуватимуть правоохоронці.