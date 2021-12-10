На мосту через реку Будищанка вблизи села Богачев Черкасской области столкнулись грузовики МАЗ, Volvo и легковушка Renault.

Один из грузовых автомобилей перевернулся, а на дорогу и обочину частично высыпалось зерно, которое в нем перевозили.

Как сообщают в ГСЧС области, в аварии травмировался один человек.

Из-за ДТП заблокировано движение на автодороге Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань.

Очевидец отмечает: на месте происшествия озвучивалась версия, что в одной из машин отказали тормоза.

Спасатели, чтобы предотвратить пожар, отключили аккумуляторную батарею и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

В Черкасской области столкнулись два грузовика и легковушка. Дорога заблокирована / 3 фотографии

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Движение автомобилей временно осуществляется по автодороге местного значения, а также автодороге Т-24-19 через село Чичиркозовка и город Ватутино.

В этот же день в селе Суботов автомобиль ВАЗ врезался в дерево. Погибшего из поврежденного авто деблокировали спасатели.

Источник: Служба автомобильных дорог в Черкасской области, ГСЧС в Черкасской области

Фото: Служба автомобильных дорог в Черкасской области