На мосту через реку Будищанка вблизи села Богачев Черкасской области столкнулись грузовики МАЗ, Volvo и легковушка Renault.
Один из грузовых автомобилей перевернулся, а на дорогу и обочину частично высыпалось зерно, которое в нем перевозили.
Как сообщают в ГСЧС области, в аварии травмировался один человек.
Из-за ДТП заблокировано движение на автодороге Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань.
Очевидец отмечает: на месте происшествия озвучивалась версия, что в одной из машин отказали тормоза.
Спасатели, чтобы предотвратить пожар, отключили аккумуляторную батарею и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Движение автомобилей временно осуществляется по автодороге местного значения, а также автодороге Т-24-19 через село Чичиркозовка и город Ватутино.
В этот же день в селе Суботов автомобиль ВАЗ врезался в дерево. Погибшего из поврежденного авто деблокировали спасатели.
Источник: Служба автомобильных дорог в Черкасской области, ГСЧС в Черкасской области