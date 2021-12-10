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У Черкаській області зіткнулись дві вантажівки та легковик. Дорогу заблоковано

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Черкаській області зіткнулись дві вантажівки та легковик. Дорогу заблоковано

На мосту через річку Будищанка поблизу села Богачів Черкаської області зіткнулися вантажівки MАЗ, Volvo та легковик Renault.

Один із вантажних автомобілів перекинувся, а на дорогу та узбіччя частково висипалося зерно, яке в ньому перевозили.

Як повідомляють у ДСНС області, в аварії травмувалась одна людина.

Через ДТП заблоковано рух на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.

Очевидець зазначає: на місці події озвучувалась версія, що в одній із машин відмовили гальма.

Рятувальники, щоб запобігти пожежі, відключили акумуляторну батарею та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

 

У Черкаській області зіткнулись дві вантажівки та легковик. Дорогу заблоковано / 3 фотографии

Поліція встановлює всі обставини аварії.

Рух автомобілів тимчасово здійснюється автодорогою місцевого значення та автодорогою Т-24-19 через село Чичиркозівка та місто Ватутіне.

Цього ж дня в селі Суботів автомобіль ВАЗ врізався в дерево. Загиблого із пошкодженого авто деблокували рятувальники.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Черкаській області, ДСНС у Черкаській області

Фото: Служба автомобільних доріг у Черкаській області

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