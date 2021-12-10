На мосту через річку Будищанка поблизу села Богачів Черкаської області зіткнулися вантажівки MАЗ, Volvo та легковик Renault.

Один із вантажних автомобілів перекинувся, а на дорогу та узбіччя частково висипалося зерно, яке в ньому перевозили.

Як повідомляють у ДСНС області, в аварії травмувалась одна людина.

Через ДТП заблоковано рух на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.

Очевидець зазначає: на місці події озвучувалась версія, що в одній із машин відмовили гальма.

Рятувальники, щоб запобігти пожежі, відключили акумуляторну батарею та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

У Черкаській області зіткнулись дві вантажівки та легковик. Дорогу заблоковано / 3 фотографии

Поліція встановлює всі обставини аварії.

Рух автомобілів тимчасово здійснюється автодорогою місцевого значення та автодорогою Т-24-19 через село Чичиркозівка та місто Ватутіне.

Цього ж дня в селі Суботів автомобіль ВАЗ врізався в дерево. Загиблого із пошкодженого авто деблокували рятувальники.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Черкаській області, ДСНС у Черкаській області

Фото: Служба автомобільних доріг у Черкаській області