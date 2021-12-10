На мосту через річку Будищанка поблизу села Богачів Черкаської області зіткнулися вантажівки MАЗ, Volvo та легковик Renault.
Один із вантажних автомобілів перекинувся, а на дорогу та узбіччя частково висипалося зерно, яке в ньому перевозили.
Як повідомляють у ДСНС області, в аварії травмувалась одна людина.
Через ДТП заблоковано рух на автодорозі Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.
Очевидець зазначає: на місці події озвучувалась версія, що в одній із машин відмовили гальма.
Рятувальники, щоб запобігти пожежі, відключили акумуляторну батарею та змили паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
Поліція встановлює всі обставини аварії.
Рух автомобілів тимчасово здійснюється автодорогою місцевого значення та автодорогою Т-24-19 через село Чичиркозівка та місто Ватутіне.
Цього ж дня в селі Суботів автомобіль ВАЗ врізався в дерево. Загиблого із пошкодженого авто деблокували рятувальники.
Джерело: Служба автомобільних доріг у Черкаській області, ДСНС у Черкаській області