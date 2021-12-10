В Киеве 10 декабря на Воздухофлотском проспекте рядом с Соломенской площадью произошло дорожно-транспортное происшествие.

На дороге не разминулись джип и ВАЗ.

Сейчас из-за аварии парализовано движение троллейбусов.

В Киеве на дороге не разминулись джип и Жигули / 3 фотографии

Это не первая авария 10 декабря, которая блокирует движение транспорта.

Днем столкновение грузовиков МАЗ, Volvo и легковушки Renault заблокировало движение по автодороге Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань.

Авария произошла на мосту через реку Будищанка в Черкасской области.

Один из грузовых автомобилей перевернулся, а на дорогу и обочину частично высыпалось зерно, которое в нем перевозили. Один человек травмировался.

Пока спецслужбы ликвидировали аварию, движение автомобилей временно осуществлялся автодорогой местного значения и автодороге Т-24-19 через село Чичиркозовка и город Ватутино.

Впоследствии движение на месте аварии возобновили в реверсном режиме.

Полностью восстановить его обещают к концу суток.