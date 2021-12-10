В Киеве 10 декабря на Воздухофлотском проспекте рядом с Соломенской площадью произошло дорожно-транспортное происшествие.
На дороге не разминулись джип и ВАЗ.
Сейчас из-за аварии парализовано движение троллейбусов.
Это не первая авария 10 декабря, которая блокирует движение транспорта.
Днем столкновение грузовиков МАЗ, Volvo и легковушки Renault заблокировало движение по автодороге Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань.
Авария произошла на мосту через реку Будищанка в Черкасской области.
Один из грузовых автомобилей перевернулся, а на дорогу и обочину частично высыпалось зерно, которое в нем перевозили. Один человек травмировался.
Пока спецслужбы ликвидировали аварию, движение автомобилей временно осуществлялся автодорогой местного значения и автодороге Т-24-19 через село Чичиркозовка и город Ватутино.
Впоследствии движение на месте аварии возобновили в реверсном режиме.
Полностью восстановить его обещают к концу суток.