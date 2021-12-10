У Києві 10 грудня на Повітрофлотському проспекті поряд із Солом’янською площею сталася дорожньо-транспортна пригода.

На дорозі не розминулись джип та ВАЗ.

Нині через аварію паралізовано рух тролейбусів.

У Києві на дорозі не розминулись джип та Жигулі / 3 фотографии

Це не перша аварія 10 грудня, яка блокує рух транспорту.

Удень зіткнення вантажівок MАЗ, Volvo та легковика Renault заблокувало рух автодорогою Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.

Аварія сталася на мосту через річку Будищанка в Черкаській області.

Один із вантажних автомобілів перекинувся, а на дорогу та узбіччя частково висипалося зерно, яке в ньому перевозили. Одна людина травмувалася.

Поки спецслужби ліквідовували аварію, рух автомобілів тимчасово здійснювався автодорогою місцевого значення та автодорогою Т-24-19 через село Чичиркозівка та місто Ватутіне.

Згодом рух на місці аварії відновили в реверсному режимі.

Повністю відновити його обіцяють до кінця доби.