У Києві 10 грудня на Повітрофлотському проспекті поряд із Солом’янською площею сталася дорожньо-транспортна пригода.
На дорозі не розминулись джип та ВАЗ.
Нині через аварію паралізовано рух тролейбусів.
Це не перша аварія 10 грудня, яка блокує рух транспорту.
Удень зіткнення вантажівок MАЗ, Volvo та легковика Renault заблокувало рух автодорогою Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань.
Аварія сталася на мосту через річку Будищанка в Черкаській області.
Один із вантажних автомобілів перекинувся, а на дорогу та узбіччя частково висипалося зерно, яке в ньому перевозили. Одна людина травмувалася.
Поки спецслужби ліквідовували аварію, рух автомобілів тимчасово здійснювався автодорогою місцевого значення та автодорогою Т-24-19 через село Чичиркозівка та місто Ватутіне.
Згодом рух на місці аварії відновили в реверсному режимі.
Повністю відновити його обіцяють до кінця доби.