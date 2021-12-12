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Не разминулся с Ладой: на Харьковщине пьяный водитель KIA влетел в супермаркет

Наташа Тарчевська редактор ленты
Не разминулся с Ладой: на Харьковщине пьяный водитель KIA влетел в супермаркет

В Харьковской области по вине пьяного водителя произошло ДТП возле супермаркета. Автомобиль KIA на скорости влетел в Ладу, после чего его отбросило в сторону супермаркета.

Инцидент произошел утром 11 декабря в городе Лозовая. Возвращаясь с вечеринки, нетрезвый водитель совершил поворот налево на заправку.

Не разминулся с Ладой: на Харьковщине пьяный водитель KIA влетел в супермаркет / 4 фотографии

В этот момент на своей полосе проезжал автомобиль Лада. В результате столкновения КИА оказалось на лестнице, ведущей в один из магазинов города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители, приехавшие по вызову, составили на горе-водителя два админпротокола по ч.1 ст.130 и ст.124.

Речь идет о нарушении правил дорожного движения и вождения авто в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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