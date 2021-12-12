Водителем автомобиля, въехавшего в Луцке в толпу людей во время попытки уйти от преследования со стороны правоохранителей, оказался несовершеннолетний подросток.

Об этом рассказал местного департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в воскресенье, 12 декабря, ​​патрульные заметили Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию. Водитель не отреагировал на требование полицейских остановиться и попытался сбежать.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Билошицкий отметил, что несовершеннолетние пассажиры Renault снимали свои действия на видео, которые успевали даже публиковать в социальных сетях.

— После того, как автомобиль направился на проспект Соборности водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть, — подчеркнул представитель полиции.

Он также добавил, что через несколько метров от места ДТП водитель не справился с управлением и врезался в дерево, повредив при этом электроопору и дорожный знак.

Три человека в возрасте от 15 до 16 лет, которые находились в машине, пытались скрыться с места происшествия. Водителя правоохранители задержали сразу, а пассажиров вернули на место аварии спустя некоторое время.

ДТП с пешеходами в Луцке: водителем Renault оказался несовершеннолетний / 3 фотографии

Напомним, днем в Луцке произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Всех пострадавших, среди которых есть мать с маленьким ребенком, доставили в больницу.

На данный момент они находятся под наблюдением медицинских работников.