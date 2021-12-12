Водієм автомобіля, який в’їхав у Луцьку у натовп людей під час спроби уникнути переслідування з боку правоохоронців, виявився неповнолітній підліток.

Про це розповів місцевого департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, у неділю, 12 грудня, патрульні помітили Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію. Водій не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися та спробував утекти.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Білошицький зазначив, що неповнолітні пасажири Renault знімали свої дії на відео, які встигали навіть публікувати у соціальних мережах.

– Після того, як автомобіль попрямував на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора і скоїв наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину, – наголосив представник поліції.

Він також додав, що за кілька метрів від місця ДТП водій не впорався з керуванням та врізався у дерево, пошкодивши при цьому електроопору та дорожній знак.

Три особи віком від 15 до 16 років, які перебували в машині, намагалися втекти з місця події. Водія правоохоронці затримали одразу, а пасажирів повернули на місце аварії згодом.

ДТП із пішоходами у Луцьку: водієм Renault виявився неповнолітній / 3 фотографии

Нагадаємо, вдень у Луцьку сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей.

Усіх постраждалих, серед яких є мати з маленькою дитиною, доправили до лікарні.

На даний момент вони перебувають під наглядом медичних працівників.