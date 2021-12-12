ДТП із пішоходами у Луцьку: водієм Renault виявився неповнолітній

Водієм автомобіля, який в’їхав у Луцьку у натовп людей під час спроби уникнути переслідування з боку правоохоронців, виявився неповнолітній підліток.
Про це розповів місцевого департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
За його словами, у неділю, 12 грудня, патрульні помітили Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію. Водій не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися та спробував утекти.
Білошицький зазначив, що неповнолітні пасажири Renault знімали свої дії на відео, які встигали навіть публікувати у соціальних мережах.
– Після того, як автомобіль попрямував на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора і скоїв наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину, – наголосив представник поліції.
Він також додав, що за кілька метрів від місця ДТП водій не впорався з керуванням та врізався у дерево, пошкодивши при цьому електроопору та дорожній знак.
Три особи віком від 15 до 16 років, які перебували в машині, намагалися втекти з місця події. Водія правоохоронці затримали одразу, а пасажирів повернули на місце аварії згодом.
Нагадаємо, вдень у Луцьку сталася ДТП, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей.
Усіх постраждалих, серед яких є мати з маленькою дитиною, доправили до лікарні.
На даний момент вони перебувають під наглядом медичних працівників.