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Факты / Украина / Общество

Во Львовской области в ДТП травмировались водитель и шесть пассажиров микроавтобуса — фото

Марта Бондаренко редактор ленты
ДТП

Накануне около 22 часов на автодороге Стрый-Дашава, что в Стрыйском районе Львовской области, произошло ДТП с участием грузовика Volvo и пассажирского микроавтобуса Mercedes.

Как сообщили полицейские, в результате ДТП травмы получили водитель и шесть пассажиров микроавтобуса – все жители Львовской области в возрасте от 43 до 55 лет.

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Водителя автобуса зажало деформированными конструкциями, его спасатели увольняли с помощью гидравлического инструмента.

Трое пострадавших госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

По факту происшествия следователи полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное настоящей статьей — ограничение свободы сроком до трех лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: ГСЧС

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