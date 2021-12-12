Смертельное ДТП на Николаевщине: столкнулись две фуры DAF

На трассе Н-11 Николаев-Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Козанка в воскресенье, 12 декабря, примерно в 6.35, передает пресс-служба местного управления Нацполиции.

По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем той же марки. Машина стояла на обочине, поскольку водитель ее ремонтировал.

57-летний водитель второго грузовика погиб на месте происшествия, а мужчину, управлявшего вторым – доставили в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего случившемуся будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее стало известно, что на трассе Т-0412 в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

В результате аварии погиб мужчина и пострадали два ребенка.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.