Смертельна ДТП на Миколаївщині: зіткнулися дві фури DAF

На трасі Н-11 Миколаїв-Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох фур.

Інцидент стався неподалік селища Козанка у неділю, 12 грудня, близько 6.35, передає прес-служба місцевого управління Нацполіції.

За попередніми даними, 45-річний водій вантажівки DAF не впорався із керуванням та зіштовхнувся з вантажним автомобілем тієї ж марки. Машина стояла на узбіччі, бо водій її ремонтував.

57-річний водій другої вантажівки загинув на місці події, а чоловіка, який керував другим, доставили до найближчої лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці встановлюють всі обставини того, що сталося, після чого події буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на трасі Т-0412 на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

Внаслідок аварії загинув чоловік та постраждали дві дитини.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся.