В Черкассах 28-летний мужчина, совершив нападение с ножом на 14-летнего подростка, проткнул ему артерию на ноге.

Об этом сообщает пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

– Ребенка доставили в Черкасскую областную детскую больницу в состоянии средней тяжести. У него было ранение бедра, ножом задело еще и артерию, – отметила она.

Чрезвычайная ситуация произошла 12 декабря около 20.30 в центре города на улице Крещатик.

Предварительно известно, что 14-летний подросток со старшими на три и семь лет товарищами подъехали к магазину на LADA Kalina.

Когда парни выходили из машины, к ним подошел незнакомец. Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Между ребятами и 28-летним мужчиной внезапно возник конфликт. Впоследствии незнакомец достал нож и ударил им в ногу подростка.

Нападавшего задержали неравнодушные люди, вызвали скорую и полицию.

В Черкассах нетрезвый мужчина проткнул 14-летнему подростку артерию / 2 фотографии

Пострадавшего в тот же день прооперировали в больнице.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Задержанному грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Источник: Общественное, Нацполиция