В Черкассах 28-летний мужчина, совершив нападение с ножом на 14-летнего подростка, проткнул ему артерию на ноге.
Об этом сообщает пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.
– Ребенка доставили в Черкасскую областную детскую больницу в состоянии средней тяжести. У него было ранение бедра, ножом задело еще и артерию, – отметила она.
Чрезвычайная ситуация произошла 12 декабря около 20.30 в центре города на улице Крещатик.
Предварительно известно, что 14-летний подросток со старшими на три и семь лет товарищами подъехали к магазину на LADA Kalina.
Когда парни выходили из машины, к ним подошел незнакомец. Последний имел признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.
Между ребятами и 28-летним мужчиной внезапно возник конфликт. Впоследствии незнакомец достал нож и ударил им в ногу подростка.
Нападавшего задержали неравнодушные люди, вызвали скорую и полицию.
Пострадавшего в тот же день прооперировали в больнице.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства. Задержанному грозит лишение свободы от трех до семи лет.
Решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.
Источник: Общественное, Нацполиция