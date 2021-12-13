У Черкасах 28-річний чоловік, скоївши напад з ножем на 14-річного підлітка, проштрикнув йому артерію на нозі.

Про це повідомляє речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

– Дитину доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні в стані середньої тяжкості. У нього було поранення стегна, ножем зачепило ще й артерію, – зазначила вона.

Надзвичайна ситуація сталася 12 грудня близько 20.30 в центрі міста на вулиці Хрещатик.

Попередньо відомо, що 14-річний підліток зі старшими на три та сім років товаришами під’їхали до магазину на LADA Kalina.

Коли хлопці виходили з машини, до них підійшов незнайомець. Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно.

Між хлопцями та 28-річним чоловіком раптово виник конфлікт. Згодом незнайомець дістав ножа та вдарив ним у ногу підлітка.

Нападника затримали небайдужі люди й викликали швидку та поліцію.

У Черкасах нетверезий чоловік проштрикнув 14-річному підлітку артерію / 2 фотографии

Постраждалого того ж дня прооперували в лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Затриманому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Джерело: Суспільне, Нацполіція