У Черкасах 28-річний чоловік, скоївши напад з ножем на 14-річного підлітка, проштрикнув йому артерію на нозі.
Про це повідомляє речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
– Дитину доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні в стані середньої тяжкості. У нього було поранення стегна, ножем зачепило ще й артерію, – зазначила вона.
Надзвичайна ситуація сталася 12 грудня близько 20.30 в центрі міста на вулиці Хрещатик.
Попередньо відомо, що 14-річний підліток зі старшими на три та сім років товаришами під’їхали до магазину на LADA Kalina.
Коли хлопці виходили з машини, до них підійшов незнайомець. Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно.
Між хлопцями та 28-річним чоловіком раптово виник конфлікт. Згодом незнайомець дістав ножа та вдарив ним у ногу підлітка.
Нападника затримали небайдужі люди й викликали швидку та поліцію.
Постраждалого того ж дня прооперували в лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Затриманому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
Вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.
Джерело: Суспільне, Нацполіція