В городе Олава (Нижнесельское воеводство) в Польше чуть не умерла на улице 41-летняя украинка. Ее реанимировали сотрудники местной полиции.

Как уточняется, женщину, лежавшую без сознания под домом у скамейки, поздно вечером 12 декабря обнаружила случайная прохожая, выгуливавшая свою собаку.

После этого прохожая вызвала сотрудников полиции.

По их данным, украинка не реагировала на внешние факторы, у нее отсутствовали дыхание и пульс.

Правоохранители начали оказывать ей первую медпомощь, а также вызвали скорую и спасателей.

Несколько минут спустя им удалось восстановить сердечно-легочную деятельность женщины, но она не была стабильной.

Прибывшие вскоре спасатели дали женщине кислород.

По данным полиции, если бы не быстрая попытка реанимации, спасти украинку не удалось бы.

Причина, по которой женщина потеряла сознание, в сообщении не указывается.

Источник: полиция Польши