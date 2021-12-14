Не дихала і не було пульсу: у Польщі поліцейські дивом врятували 41-річну українку

У місті Олава (Нижньосільське воєводство) у Польщі мало не померла на вулиці 41-річна українка. Її реанімували працівники місцевої поліції.

Як уточнюється, жінку, що лежала непритомна під будинком біля лави, пізно ввечері 12 грудня знайшла випадкова перехожа, яка вигулювала свого собаку.

Після цього перехожа викликала співробітників поліції.

За їхніми даними, українка не реагувала на зовнішні фактори, вона не дихала і в неї не було пульсу.

Правоохоронці почали надавати їй першу медичну допомогу, а також викликали швидку і рятувальників.

Через кілька хвилин їм вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки, однак вона не була стабільною.

Рятувальники, що прибули незабаром, дали жінці кисень.

За даними поліції, якби не швидка спроба реанімації, врятувати українку не вдалося б.

Причина, через яку жінка знепритомніла, у повідомленні не зазначається.

Джерело: поліція Польщі