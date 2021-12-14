Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Не дихала і не було пульсу: у Польщі поліцейські дивом врятували 41-річну українку

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Не дихала і не було пульсу: у Польщі поліцейські дивом врятували 41-річну українку

У місті Олава (Нижньосільське воєводство) у Польщі мало не померла на вулиці 41-річна українка. Її реанімували працівники місцевої поліції.

Як уточнюється, жінку, що лежала непритомна під будинком біля лави, пізно ввечері 12 грудня знайшла випадкова перехожа, яка вигулювала свого собаку.

Після цього перехожа викликала співробітників поліції.

За їхніми даними, українка не реагувала на зовнішні фактори, вона не дихала і в неї не було пульсу.

Правоохоронці почали надавати їй першу медичну допомогу, а також викликали швидку і рятувальників.

Через кілька хвилин їм вдалося відновити серцево-легеневу діяльність жінки, однак вона не була стабільною.

Рятувальники, що прибули незабаром, дали жінці кисень.

За даними поліції, якби не швидка спроба реанімації, врятувати українку не вдалося б.

Причина, через яку жінка знепритомніла, у повідомленні не зазначається.

Читайте
Задихався та втратив свідомість: у Польщі українець помер після затримання поліцією

Джерело: поліція Польщі

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка