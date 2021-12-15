Мать в слезах бежала навстречу: подробности поиска девочки из детского садика в Днепре

В Днепре четырехлетняя девочка сбежала из детсада. Когда за ребенком пришла крестная мама, воспитательница заверила женщину, что девочку уже забрал дедушка.

После этого в детский сад №28 пришла мать, которая и вызвала полицию. Четырехлетнюю Каролину удалось разыскать менее чем через полчаса: ребенок одиноко прогуливался возле одного из торговых центров.

Как исчезла девочка

Досадный инцидент обсуждают все родители детей, которые посещают детский садик №28.

— Я считаю, что это – упущение воспитательницы. Она просто ее отпустила – якобы за ней пришел дедушка, — заявил один из родителей питомцев садика.

Выяснилось, что девочка самостоятельно покинула территорию заведения, а воспитатели даже не заметили ее исчезновения.

Когда за Каролиной пришли родные, стало понятно – ребенка в садике нет. Прибывшим полицейским воспитательница не смогла объяснить произошедшее.

Реакция детского сада

Четырехлетнюю девочку не присмотрела воспитательница Татьяна Советкина.

47-летняя женщина полностью признала свою вину и заверила, что в тот вечер Каролина просто выскочила из двери, потому что подумала, что за ней пришел дедушка.

– Произошло недоразумение. Пришли за одним ребенком – имя такое же. Было темно, и отца одной девочки перепутали с дедушкой другой девочки, – заявила воспитательница.

Директор УВК №28 Нила Ломако добавляет: после исчезновения ребенка трое сотрудниц (заведующая, воспитательница и помощница) получили выговор.

Служебное расследование провели и в управлении образования: теперь заведение поставлено на особый контроль.

— Относительно руководителя учреждения, непосредственно отвечающего за создание безопасной образовательной среды в целом учебном заведении – по результатам расследования также объявлен выговор, — подтвердили в ведомстве.

Где нашли Каролину

На поиски четырехлетней девочки полиция привлекла все экипажи города.

Каролину нашли уже через 15 минут в нескольких кварталах от садика. В яркой куртке с красным портфелем ее заметили прохожие, которые и позвонили полицейским.

Девочка стояла у трамвайных путей: оказалось, что она прошла пешком почти 2 км. Она охотно заговорила с правоохранителями и совсем не выглядела испуганной.

– На вопрос, как ее зовут, она сообщила – Каролина. И также добавила, что ушла сама из детского сада и ее никто не забирал, она спокойно гуляла. Сказала, что вышла, ее никто не забирал и она идет домой, – рассказали полицейские.

Живую и невредимую Каролину вернули матери, которая в слезах бежала навстречу полиции. Заявление на воспитателей она решила не писать.

Реакция родителей воспитанников садика

Родители многих деток, посещающих детсад №28, выразили свое возмущение. После этого дирекция согласилась на то, что детей будут отдавать и забирать только под подпись родителей.

– Я крайне недоволен. Мы не раз говорили, что в садике есть много недоработок. А тут воспитательнице стало лень спуститься с ребенком вниз и отдать родителям. Сейчас мы расписываемся в журнале – я детей своих сдал, я детей получил назад под роспись, — рассказал заявил один из родителей воспитанников садика.

Несмотря на то, что родители четырехлетней Каролины не будут обращаться в полицию, чтобы наказать воспитателей, в управлении образования не на шутку заинтересовались садиком.

Если такое повторится еще раз – его работницам грозит не только увольнение, но и ответственность перед законом.