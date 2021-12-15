В центре Киева в салоне автобуса №69 умер мужчина. Ему стало плохо во время движения транспортного средства.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV Олег Корниенко. По его словам, умершему мужчине на вид примерно 60-70 лет.

Автобус №69 в Киеве начинает свое движение из Святошинского района на улице Литвиненко-Вольгемут и завершает маршрут в Печерском районе возле станции метро Дворец спорта.

Водителю автобуса пришлось высадить всех пассажиров из салона транспортного средства и вызвать правоохранителей, чтобы зафиксировать смерть гражданина.

Сейчас на месте происшествия находятся трое патрульных полицейских, которые ожидают катафалк (транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом покойника).

Вероятнее всего, правоохранители вскоре назначат ряд экспертиз, с помощью которых смогут выяснять причины смерти мужчины в салоне автобуса.