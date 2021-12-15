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У Києві в салоні автобуса помер чоловік: водію довелося висадити пасажирів

Юля Захарченко редакторка стрічки Олег Корнієнко Журналіст Факти ICTV
У Києві в салоні автобуса помер чоловік: водію довелося висадити пасажирів

У центрі Києва в салоні автобуса №69 помер чоловік. Йому стало зле під час руху транспортного засобу.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко. За його словами, померлому чоловікові на вигляд приблизно 60-70 років.

Фото: Факти ICTV

Автобус №69 у Києві розпочинає свій рух зі Святошинського району на вулиці Литвиненко-Вольгемут та завершує маршрут у Печерському районі біля станції метро Палац спорту.

Водію автобуса довелося висадити всіх пасажирів з салону транспортного засобу та викликати правоохоронців, щоб зафіксувати смерть громадянина.

Наразі на місці події перебуває троє патрульних поліцейських, які чекають на катафалк (транспортний засіб, призначений для перевезення труни з тілом небіжчика).

Найімовірніше, правоохоронці незабаром призначать низку експертиз, за допомогою яких зможуть з’ясовувати причини смерті чоловіка у салоні автобуса.

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