В Одессе 37-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в двух прохожих. Среди пострадавших – несовершеннолетний парень.

Молодых людей злоумышленник сначала случайно встретил возле Серединского сквера. Между ними возникла стычка, но инцидент якобы быстро удалось уладить.

Однако потом мужчина догнал ребят в нескольких кварталах и выстрелил в них.

16-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроникающее ранение грудной клетки.

У старшего – ушибленно-размозженная рана лба и грудного отдела спины.

После стрельбы нападавший, чтобы избежать ответственности, арендовал жилье, закрылся и не выходил оттуда. Однако правоохранители таки разыскали его и задержали.

Сейчас ему планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе мужчина стрелял в прохожих. Среди раненых – несовершеннолетний / 3 фотографии

15 декабря на центральном рынке Харькова конфликт между двумя мужчинами завершился дракой и стрельбой.

Один из них получил ушиб голени, другой – ушиб лица и грудной клетки. Пуля последнему попала в нагрудный мобильный телефон.

14 декабря в Вишневом под Киевом мужчина стрелял по людям. Он сделал несколько выстрелов, а затем закрылся в своей квартире. Полицейским пришлось штурмом брать жилье стрелка в многоэтажке.