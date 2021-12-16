В Одессе 37-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в двух прохожих. Среди пострадавших – несовершеннолетний парень.
Молодых людей злоумышленник сначала случайно встретил возле Серединского сквера. Между ними возникла стычка, но инцидент якобы быстро удалось уладить.
Однако потом мужчина догнал ребят в нескольких кварталах и выстрелил в них.
16-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и непроникающее ранение грудной клетки.
У старшего – ушибленно-размозженная рана лба и грудного отдела спины.
После стрельбы нападавший, чтобы избежать ответственности, арендовал жилье, закрылся и не выходил оттуда. Однако правоохранители таки разыскали его и задержали.
Сейчас ему планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
15 декабря на центральном рынке Харькова конфликт между двумя мужчинами завершился дракой и стрельбой.
Один из них получил ушиб голени, другой – ушиб лица и грудной клетки. Пуля последнему попала в нагрудный мобильный телефон.
14 декабря в Вишневом под Киевом мужчина стрелял по людям. Он сделал несколько выстрелов, а затем закрылся в своей квартире. Полицейским пришлось штурмом брать жилье стрелка в многоэтажке.