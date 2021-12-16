В Одесі 37-річний чоловік вистрелив із травматичної зброї в двох перехожих. Серед постраждалих – неповнолітній хлопець.
Молодиків зловмисник спершу випадково зустрів біля Серединського скверу. Між ними виникла сутичка, але інцидент нібито швидко вдалося залагодити.
Однак за кілька кварталів чоловік наздогнав хлопців та вистрелив у них.
16-річний хлопець дістав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобової кістки та непроникаюче поранення грудної клітини.
У старшого – забійно-розтрощена рана лоба та грудного відділу спини.
Після стрілянини нападник, щоб уникнути відповідальності, орендував житло, зачинився та не виходив звідти. Однак правоохоронці таки розшукали його й затримали.
Нині йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
15 грудня на центральному ринку Харкова конфлікт між двома чоловіками завершився бійкою та стріляниною.
Один із чоловіків дістав забій гомілки, інший – забій обличчя та грудної клітки. Куля останньому влучила в нагрудний мобільний телефон.
14 грудня у Вишневому під Києвом чоловік стріляв по людях. Він зробив кілька пострілів, а потім зачинився в своїй квартирі. Поліцейським довелося штурмом брати житло стрілка в багатоповерхівці.