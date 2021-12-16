В Одесі 37-річний чоловік вистрелив із травматичної зброї в двох перехожих. Серед постраждалих – неповнолітній хлопець.

Молодиків зловмисник спершу випадково зустрів біля Серединського скверу. Між ними виникла сутичка, але інцидент нібито швидко вдалося залагодити.

Однак за кілька кварталів чоловік наздогнав хлопців та вистрелив у них.

16-річний хлопець дістав відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом лобової кістки та непроникаюче поранення грудної клітини.

У старшого – забійно-розтрощена рана лоба та грудного відділу спини.

Після стрілянини нападник, щоб уникнути відповідальності, орендував житло, зачинився та не виходив звідти. Однак правоохоронці таки розшукали його й затримали.

Нині йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

В Одесі чоловік стріляв у перехожих. Серед поранених – неповнолітний / 3 фотографии

15 грудня на центральному ринку Харкова конфлікт між двома чоловіками завершився бійкою та стріляниною.

Один із чоловіків дістав забій гомілки, інший – забій обличчя та грудної клітки. Куля останньому влучила в нагрудний мобільний телефон.

14 грудня у Вишневому під Києвом чоловік стріляв по людях. Він зробив кілька пострілів, а потім зачинився в своїй квартирі. Поліцейським довелося штурмом брати житло стрілка в багатоповерхівці.