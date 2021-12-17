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Факты / Происшествия

Остались черные стены: в Харькове во время пожара погибла женщина

Юля Захарченко редактор ленты
Остались черные стены: в Харькове во время пожара погибла женщина

В Шевченковском районе Харькова произошел пожар в 12-этажном жилом доме, расположенном по адресу улица Ахсарова, 17.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, неожиданно огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже.

На место происшествия приехали два отделения спасательной службы на автоцистернах с лестницей. Спасатели выяснили, что в комнате загорелись домашние вещи.

Пламя распространилось на площадь около 5 кв. м. Во время пожара погибла женщина 1943 года, тело которой обнаружили в помещении квартиры.

Спасателям удалось локализовать огонь через 35 минут после сообщения, а через 18 минут его полностью ликвидировали.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства, возможные причины пожара и устанавливают нанесенный ущерб.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины в 111 пожарах погибли 13 людей и еще пять граждан пострадали, однако удалось спасти трех человек.

Всего с начала 2021 года произошел 78 421 пожар, в результате которых умерли 1 630 людей и еще 1 288 жителей пострадали, однако 1 675 человек спасли.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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