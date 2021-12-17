У Шевченківському районі Харкова сталася пожежа у 12-поверховому житловому будинку, розташованому за адресою вулиця Ахсарова, 17.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, неочікувано вогонь спалахнув у квартирі на восьмому поверсі.

На місце події приїхали два відділення рятувальної служби на автоцистернах з драбиною. Рятувальники з’ясували, що у кімнаті загорілися домашні речі.

Полум’я розповсюдилося на площу близько 5 кв. м. Під час пожежі загинула жінка 1943 року, тіло якої виявили у приміщенні квартири.

Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь через 35 хвилин після повідомлення, а ще через 18 хвилин його повністю ліквідували.

Наразі фахівці з’ясовують всі обставини, можливі причини пожежі та встановлюють завдані збитки.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, за останню добу на території України у 111 пожежах загинули 13 людей та ще п’ятеро громадян постраждали, проте вдалося врятувати трьох осіб.

Загалом з початку 2021 року сталася 78 421 пожежа, унаслідок яких померли 1 630 людей та ще 1 288 жителів постраждали, однак 1 675 осіб врятували.