В Бахмаче Черниговской области полиция задержала 54-летнего депутата местного городского совета, который подозревается в причастности к смертельному дорожно-транспортному происшествию.

Мужчина сбил велосипедиста, после чего пытался покинуть место аварии, но не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает пресс-служба местного ГУНП.

Потерпевший от полученных травм скончался в машине скорой помощи по дороге в лечебное учреждение.

Инцидент произошел еще в субботу, 18 декабря, около 20.00. На место ДТП прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта.

На Черниговщине депутат горсовета насмерть сбил велосипедиста / 3 фотографии

Водитель машины задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным лицом) УК Украины. Заведено уголовное дело по факту ч.2 ст.286 (Нарушение ПДД повлекшее смерть человека) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители продолжают досудебное расследование.

Напомним, ранее в Киеве на участке Варшавской трассы произошло столкновение пяти автомобилей, обломки которых разбросало по дороге. В результате ДТП ранения получили три человека.

По данным правоохранителей, виновником аварии стал водителя автомобиля Audi, который выехал на встречную полосу.

На месте работает следственно-оперативная группа главного управления по расследованию ДТП.