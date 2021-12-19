В Киеве произошло масштабное ДТП — столкнулись пять автомобилей

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на участке Варшавской трассы столкнулись пять автомобилей, обломки которых разбросало по дороге. В аварии пострадали три человека.

ДТП произошло из-за водителя автомобиля Audi, который выехал на встречную полосу.

— Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулись пять автомобилей. В настоящее время трое пострадавших. Двое пострадавших из автомобиля Audi и один из автомобилей KIA, — рассказала пресс-офицер Святошинского управления полиции ГУНП в Киеве Татьяна Мельник.

По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа главного управления по расследованию ДТП.

Вечером 17 декабря в Кривом Роге произошло ДТП с участием прокурора. Мужчина за рулем Lexus с одесскими номерами на полной скорости влетел в остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел на улице Куприна. В момент ДТП вблизи остановки людей не было, потому обошлось без пострадавших.