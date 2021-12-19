У Бахмачі Чернігівської області поліція затримала 54-річного депутата місцевої міської ради, якого підозрюють у причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Чоловік збив велосипедиста, після чого намагався залишити місце аварії, але не впорався з керуванням та вилетів у кювет, повідомляє прес-служба місцевого ГУНП.

Потерпілий від отриманих травм помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікувального закладу.

Інцидент стався ще у суботу, 18 грудня, близько 20.00. На місце ДТП прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, а також слідчий із розслідування злочинів у сфері транспорту.

На Чернігівщині депутат міськради на смерть збив велосипедиста / 3 фотографии

Водія машини затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою особою) КК України. Розпочато кримінальне провадження за фактом ч.2 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини) КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Києві на ділянці Варшавської траси сталося зіткнення п’яти автомобілів, уламки яких розкидало дорогою. Внаслідок ДТП поранення отримали троє людей.

За даними правоохоронців, винуватцем аварії став водій автомобіля Audi, який виїхав на зустрічну смугу.

На місці працює слідчо-оперативна група головного управління з розслідування ДТП.