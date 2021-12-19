У Маріуполі зламалася новорічна ялинка, верхівка впала на землю

Сьогодні, 19 грудня, у Маріуполі стався інцидент на головній площі міста. Там обвалилася новорічна прикрашена ялинка.

Верхівка деревця впала на землю.

Ялинка не витримала натиску вітру і переломилася навпіл. Верхня частина разом із зіркою впала набік і зараз лежить біля підніжжя. Навколо ялинки встановлено арки, а тому новорічна красуня приземлилася саме на металеву огорожу.

Територія навколо зеленої красуні оточена, городянам не дозволяють близько підходити до зламаної конструкції. Ілюмінація не працює.

Наразі на місце падіння центральної ялинки Маріуполя прибули рятувальники.

У п’ятницю, 17 грудня, у Києві стартували продажі живих новорічних дерев на майже 200 ярмарках. Їхня робота триватиме до Нового року, 31 грудня.

Адреси всіх ярмарків, де можна купити ялинки, можна побачити за посиланням.

Як уточнили у КМДА, для роботи офіційних ярмарків існує низка вимог.

Джерело: Вечірній Маріуполь