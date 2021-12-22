У Дніпрі правоохоронці викрили самопроголошеного “президента України” та лідера антидержавної організації так званого “народовладдя”, який здійснював публічні заклики до повалення конституційного ладу країни.

За даними Служби безпеки України, чоловік створив “тіньовий уряд”. Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки.

Зловмисник зібрав однодумців та домігся, щоб його обрали так званим “президентом України”.

На “посади” призначили “очільника Верховної ради”, “прем’єр-міністра”, “керівників силових відомств”, а чинні державні органи правопорушники називали “терористичними структурами”.

Під час обшуку за місцем проживання лідера так званого “народовладдя” вилучили:

печатки та бланки фальшивих псевдоутворень;

техніку та телефони, в яких є докази протиправної діяльності;

псевдорозпорядження самопроголошених органів влади;

так звані “дипломатичні паспорти високопосадовців”.

Чоловік намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та чинних українських військових. Самозванець хотів закріпити за своїми прихильниками першочергове розпорядження на право мати вогнепальну зброю.

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Самозванцю оголосили про підозру за статтею 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на такий же термін з можливою конфіскацією майна.

Слідчі з’ясовують всі обставини та можливих причетних осіб до протиправної діяльності, спрямованої на захоплення державної влади та повалення конституційного ладу.