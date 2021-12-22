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Факты / Происшествия

В Днепре загорелась легковушка на подземном паркинге жилого дома

Юля Захарченко редактор ленты
В Днепре загорелась легковушка на подземном паркинге жилого дома

В Соборном районе Днепра загорелся легковой автомобиль BMW X5 на подземном паркинге семиэтажного жилого дома.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на улице Сичеславская в Днепре.

На место происшествия прибыли дежурные отделения первой и второй частей восьмого государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС.

Спасатели провели разведку ситуации и выяснили, что на паркинге дома загорелась легковая машина. Пожарные начали тушить пламя.

Огонь уничтожил легковой автомобиль BMW X5 на площади около 4 кв. м. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Спасателям удалось локализовать пламя через полчаса после сообщения, а через 26 минут — полностью ликвидировать.

Для тушения пожара привлекли 13 спасателей из личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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