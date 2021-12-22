У Соборному районі Дніпра загорівся легковий автомобіль BMW X5 на підземному паркінгу семиповерхового житлового будинку.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася на вулиці Січеславська у Дніпрі.

На місце події приїхали чергові відділення першої та другої частин восьмого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС.

Рятувальники провели розвідку ситуації та з’ясували, що на паркінгу будинку загорілася легкова машина. Вогнеборці почали гасити полум’я.

Вогонь знищив легковий автомобіль BMW X5 на площі орієнтовно 4 кв. м. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Рятувальникам вдалося локалізувати полум’я через пів години після повідомлення, а ще через 26 хвилин – повністю ліквідувати.

Для гасіння пожежі залучили 13 рятувальників з особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.