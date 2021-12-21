На улице Нежинская в Каменском произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно взорвался газ в квартире многоэтажного жилого дома.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после происшествия от газоснабжения полностью отключили первый подъезд дома, в котором расположено 20 квартир.

Во время взрыва пострадал мужчина 1994 года рождения. По предварительному диагнозу, у него зафиксировали 50% ожогов тела.

Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение городской больницы.

Огонь повредил домашнее имущество в соседних квартирах №15 и №16 на общей площади около 50 кв. м.

Для тушения пламени привлекли 12 спасателей из личного состава и три единицы пожарной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.