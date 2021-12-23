Не простил разрыва отношений: в Черкасской области 39-летний мужчина зарезал свою бывшую

В Черкасской области задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей девушки. Она была младше своего сожителя на 15 лет.

Инцидент произошел в селе Новый Город Уманского района. Соседи утверждают, что пара уже разорвала свои отношения, однако в тот вечер мужчина решил прийти в гости к своей бывшей.

В результате возникшего конфликта 24-летняя девушка получила серьезные ножевые ранения. Она успела вырваться на улицу и позвать соседей на помощь.

Пока полиция задерживала мужчину, медики пытались спасти жизнь девушке. Окровавленную ее госпитализировали в реанимационное отделение, однако после всех попыток врачи констатировали смерть пациентки.

В ходе осмотра дома следственно-оперативная группа выявила достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Выяснилось, что ранее подозреваемый уже находился в местах лишения свободы, а по состоянию на декабрь подсудим за нанесение телесных повреждений.

Ему объявили о подозрении, а суд в ближайшее время изберет меру пресечения. За убийство бывшей сожительницы 39-летнему мужчине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.