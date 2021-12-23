Не пробачив розриву стосунків: на Черкащині 39-річний чоловік зарізав свою колишню

У Черкаській області затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишньої дівчини. Вона була молодша за свого співмешканця на 15 років.

Інцидент стався у селі Нове Місто Уманського району. Сусіди стверджують, що пара вже розірвала свої стосунки, однак того вечора чоловік навідався у гості до своєї колишньої.

Внаслідок конфлікту, що виник, 24-річна дівчина отримала серйозні ножові поранення. Вона встигла вирватися на вулицю і покликати сусідів на допомогу.

Поки поліція затримувала чоловіка, медики намагалися врятувати життя дівчини. Закривавлену її госпіталізували до реанімаційного відділення, однак після усіх спроб лікарі констатували смерть пацієнтки.

Під час огляду будинку слідчо-оперативна група виявила достатньо доказів, щоб відкрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

З’ясувалося, що раніше підозрюваний вже перебував у місцях позбавлення волі, а станом на грудень є підсудним за нанесення тілесних ушкоджень.

Йому оголосили про підозру, а суд найближчим часом обере запобіжний захід. За вбивство колишньої співмешканки 39-річному чоловіку загрожує від семи до десяти років в’язниці.