Роздягав силою: на Луганщині 34-річний вчитель зґвалтував ліцеїстку

На Луганщині викладач ліцею підозрюється у зґвалтуванні 16-річної учениці. Йому загрожує до дванадцяти років в’язниці.

Інцидент стався у жовтні цього року в Кремінній. Слідство встановило, що того дня 34-річний педагог після занять запропонував дівчині разом із ним зайти в одне із підсобних приміщень ліцею.

Після непристойних натяків учениця намагалася втекти, однак чоловік силою змусив її залишитися і зґвалтував. Після цього, за словами постраждалої, він одягнувся і мовчки вийшов, залишивши її одну.

Факт зґвалтування ліцеїстки було підтверджено висновками судмедекспертизи. Свою причетність до насильства над 16-річною дівчиною педагог категорично заперечує.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої) КК України.

Наразі готується клопотання про обрання 34-річному чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання в камері СІЗО.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Джерело: Луганська обласна прокуратура