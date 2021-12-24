Смертельное ДТП в Харькове: по делу 16-летнего подростка завершили досудебное расследование

По резонансному делу 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, завершилось досудебное расследование.

Об этом 24 декабря сообщила юридическая компания Миллер, представляющая интересы пострадавшей стороны.

Правоохранителям понадобилось почти два месяца, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать доказательства.

Чего ожидать дальше

По предварительной информации, суд получит обвинительный акт для рассмотрения по существу 31 декабря.

Как уверяют юристы, после этого судья будет еще пять дней, чтобы определиться с датой подготовительного судебного заседания.

Преступные действия Николая Харьковского квалифицированы по ч. 1 ст. 383 УК Украины: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим потерпевшим.

Также подросток обвиняется в заведомо ложном сообщении о совершении преступления – это ч. 1 ст. 383 УК Украины. Вечером аварии он воспользовался чужим телефоном и позвонил в полицию: парень пожаловался, что у него угнали авто.

19 ноября молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что именно подросток находился за рулем авто марки Infiniti. В тот же день 16-летний Николай Харьковский признал свою вину.

ДТП в Харькове: что известно

Резонансное ДТП в Харькове с участием подростка произошло вечером 26 октября.

Несовершеннолетний водитель Infiniti нарушил правила дорожного движения и пытался проскочить на красный свет. На перекрестке улиц Гагарина и Одесской Infiniti влетела в Chevrolet.

58-летний водитель легковушки в результате столкновения погиб на месте. У него осталось двое детей.

С травмами разной тяжести госпитализировали и троих пассажиров Infiniti – 16-летнюю девушку и двух парней в возрасте 19 лет. Виновнику ДТП медицинскую помощь предоставили амбулаторно.

Два дня спустя после аварии 16-летнего Николая Харьковского поместили в СИЗО без права внесения залога. Параллельно происходило досудебное расследование.

Ряд экспертиз установил факты, приблизившие подростка к реальному сроку заключения.

Так, скорость Infiniti, за рулем которого харьковский подросток устроил смертельное ДТП, была 180 км/ч, а психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.

Источник: Юридическая компания Миллер