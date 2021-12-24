Смертельна ДТП у Харкові: у справі 16-річного підлітка завершили досудове розслідування

У резонансній справі 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, завершилося досудове розслідування.

Про це 24 грудня повідомила юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси постраждалої сторони.

Правоохоронцям знадобилося майже два місяці, аби провести необхідні слідчі дії та зібрати докази.

Що очікувати далі

За попередньою інформацією, суд отримає обвинувальний акт для розгляду по суті 31 грудня.

Як запевняють юристи, після цього суддя матиме ще п’ять днів, аби визначитися з датою підготовчого судового засідання.

Злочинні дії Миколи Харківського кваліфіковано за ч. 1 ст. 383 КК України: порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим.

Також підліток звинувачується у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину – це ч. 1 ст. 383 КК України. У вечір аварії він скористався чужим телефоном та зателефонував до поліції: хлопець поскаржився, що у нього викрали авто.

Водночас 19 листопада молекулярно-генетична експертиза підтвердила, що саме підліток перебував за кермом авто марки Infiniti. Того ж дня 16-річний Микола Харківський визнав свою провину.

ДТП в Харкові: що відомо

Масштабна ДТП у Харкові за участю підлітка сталася ввечері 26 жовтня.

Неповнолітній водії Infiniti порушив правила дорожнього руху і намагався проскочити на червоне світло. На перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Infiniti влетіла у Chevrolet.

58-річний водій легковика внаслідок зіткнення загинув на місці. У нього залишилося двоє дітей.

Із травмами різної тяжкості госпіталізували і трьох пасажирів Infiniti – 16-річну дівчину та двох хлопців віком 19 років. Винуватцеві ДТП медичну допомогу надали амбулаторно.

Через два дні після аварії 16-річного Миколу Харківського помістили в СІЗО без права внесення застави. Паралельно відбувалося досудове розслідування.

Низка експертиз встановила факти, що наблизили підлітка до реального терміну ув’язнення.

Так, швидкість Infiniti, за кермом якого харківський підліток влаштував смертельну ДТП, була 180 км/год, а психіатрична експертиза визнала його осудним.

Джерело: Юридична компанія Міллер